Селам, затопленим у 1957 році, встановлять пам’ятний знак

У Черкаській області на місці сіл Худяки і Талдики, затоплених у 1957 році під час будівництва Кременчуцького водосховища, встановлять пам’ятний знак.

Як повідомила кореспонденту УНІАН виконавчий директор асоціації ”Агенція сільського розвитку” Марія ЄВТУШЕНКО, на місці цих сіл в Дніпрі встановлять гранітну глибу з пам`ятним написом. Ця глиба матиме форму кургану, схожого на хату.

Пам’ятний знак виготовлятимуть майстри черкаської фірми ”Гранул”.