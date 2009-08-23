Селам, затопленим у 1957 році, встановлять пам’ятний знак
09:14, 23 серпня 2009Суспільство
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Повідомлення з Черкащини
У Черкаській області на місці сіл Худяки і Талдики, затоплених у 1957 році під час будівництва Кременчуцького водосховища, встановлять пам’ятний знак.
Як повідомила кореспонденту УНІАН виконавчий директор асоціації ”Агенція сільського розвитку” Марія ЄВТУШЕНКО, на місці цих сіл в Дніпрі встановлять гранітну глибу з пам`ятним написом. Ця глиба матиме форму кургану, схожого на хату.
Пам’ятний знак виготовлятимуть майстри черкаської фірми ”Гранул”.
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