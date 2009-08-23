Над Потьомкінськими сходами розгорнули 18-метровий прапор України

Сьогодні в Одесі ряд молодіжних організацій, у тому числі «Молода Просвiта», «Демократичний альянс», «Пласт», спільно з Управлінням молодіжної та сімейної політики Одеської міської ради розгорнули над Потьомкінськими сходами прапор України розміром 12 на 18 метрів з нагоди Дня Державного прапора.

Як передає коресондент УНІАН, туристам і перехожим учасники акції роздають невеликі жовто-блакитні прапорці. «Усього їх буде роздано 10 тисяч”, - сказав керівник Управління молодіжної і сімейної політики Одеської міськради Андрій ЮСОВ.

Тим часом, перед будівлею облдержадміністрації відбулася урочиста церемонія підняття Державного пропора, у якій взяли участь голова ОДА Микола СЕРДЮК, перший заступник Одеського міського голови Анатолій ВОРОХАЄВ, керівники ряду установ і закладів міста, представники громадських організацій і партій.

Після цього урочистим маршем перед учасниками святкування пройшла рота Почесної варти.

Як заявив у вітанні з нагоди Дня Державного прапора України М.СЕРДЮК, «свято, як ми відзначаємо, молоде, але має бути на рівні Дня Незалежності, щоб усі навчилися поважати державну символіку». Він висловив сподівання, що це неодімнно станеться, коли в суспільстві буде досягнуто злагоди.

М.СЕРДЮК також зазначив, що добивається повернення на простори Одеського регіону армійських підрозділів, які донедавна символізували надійний захист національних інтересів на півдні України. «Коли ми говоримо, що живемо із сусідами дружньо, то це справді так, - сказав він. – Але ж наші друзі мають могутні армії. Напевне, й ми повинні мати потужні з’єднання. Це данина тим традиціям, які одвічно панували в цьому краї - стратегічно важливому не тільки для України, але і для всієї Європи».