У Макіївці від вибуху на шахті загинули 8 гірників
21:10, 23 серпня 2009Суспільство
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П`ятеро госпіталізовані
У місті Макіївка Донецької області на шахті ім. Кірова (ДП «Макіїввугілля») в результаті вибуху метано-повітряної суміші 8 гірників загинули, 5 з травмами госпіталізовані до лікарні.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила керівник прес-служби територіального управління Держпромнагляду по Донецькій області Марина НІКІТІНА.
За її словами, вибух на шахті стався сьогодні о 14:20. На момент аварії в шахті перебував 141 чоловік.
На шахті наразі працюють рятувальники, гірники евакуйовані.
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