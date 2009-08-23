У Макіївці від вибуху на шахті загинули 8 гірників

У місті Макіївка Донецької області на шахті ім. Кірова (ДП «Макіїввугілля») в результаті вибуху метано-повітряної суміші 8 гірників загинули, 5 з травмами госпіталізовані до лікарні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила керівник прес-служби територіального управління Держпромнагляду по Донецькій області Марина НІКІТІНА.

За її словами, вибух на шахті стався сьогодні о 14:20. На момент аварії в шахті перебував 141 чоловік.

На шахті наразі працюють рятувальники, гірники евакуйовані.