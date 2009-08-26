Нацбанк збирається знову закрутити гайки вкладникам

Національний банк планує заборонити дострокове зняття банківських вкладів і зобов`язати банки виплачувати відсотки за валютними депозитами в гривні. Банкіри підтримують ініціативи НБУ, чекаючи, що їх реалізація дозволить знизити тиск на курс гривні. Проте експерти побоюються, що такі нововведення ще більше підірвуть довіру до банківської системи і приведуть до подальшого зниження притоку депозитів.

Минулого тижня Нацбанк оприлюднив проект постанови правління НБУ "Про затвердження змін до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах і Положення про порядок проведення банками України депозитних операцій з юридичними і фізичними особами". У документі сказано, що "вкладники банку не мають права вимагати припинення або дострокового виконання зобов`язань банку за договором банківського вкладу (депозиту)". Наприклад, якщо вкладник захоче розірвати депозитний договір, то "банк не виконує дії на вимоги вкладника". У разі ухвалення постанови нові правила поширюватимуться не тільки на нові, але й на діючі депозитні договори.

У Нацбанку посилаються на прийнятий 27 липня законом "Про особливості проведення заходів щодо фінансового оздоровлення банків". Виконавчий директор НБУ з питань платіжних систем і розрахунків Віктор Кравець пояснив виданню Коммерсантъ-Україна, що документ повинен допомогти банкам вирішити проблему, яка виникла рік тому. "Якщо це банківський вклад, то він повинен вноситися на особливий термін без права дострокового зняття. Необмежено користуватися грошима можна з поточного рахунку, - заявив виданню чиновник.– В результаті конкуренції банків один з одним вони ввели замість депозитних рахунків дублюючі поточні. Щоб цю чехарду ліквідувати, ми підготували таку постанову". Банки, які нараховували високі вклади по поточних рахунках під виглядом депозитних, будуть вимушені ліквідовувати такі продукти.

Крім того в НБУ виданню повідомили, що, також планують зобов`язати банки виплачувати відсотки по валютних депозитах тільки в гривні. "Банківський вклад – це послуга, що надається українським банком. А за нашим законодавством послуги повинні надаватися тільки в національній валюті, - пояснив ініціативу один з чиновників НБУ.– Поки ми тільки обговорюємо це питання, можливо, дозволимо банкам нараховувати відсотки у валюті, а виплачувати їх у гривні за офіційним курсом".