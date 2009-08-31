Полтаві дали світло

Енергозабезпечення Полтави повністю відновлено.

Як повідомив УНІАН представник прес-служби ВАТ «Полтаваобленерго», перерва в енергопостачанні обласного центру сталася о 14:55 через потрапляння блискавки і викликаний цим розрив грозозахисного троса. Енергетикам вдалося налагодити резервне живлення вже о 15:06. Решта споживачів в частині центру міста були відключені до 16:45. Зараз енергозабезпечення повністю відновлено.

Як уточнили УНІАН у прес-службі Мінпаливенерго, сьогодні через негоду сталося пошкодження грозозахисного троса на двофазній повітряній лінії 110 кВ Полтава-Шпортівка і Полтава-Турбозавод, що належать ВАТ «Полтаваобленерго». У результаті в Полтаві і Полтавській області були відключені споживачі із загальним навантаженням 33 мВт.

Силами персоналу НЕК «Укренерго» вжито оперативних заходів на ПС «Полтава» 330 кВ, після чого знеструмлені регіони отримали живлення по резервних лініях вже через 16 хвилин з моменту виникнення аварійної ситуації в мережах ВАТ «Полтаваобленерго».

Для відновлення надійного енергопостачання енергопостачальна компанія в найкоротші терміни виконала ремонт повітряних ліній, які було виведено з ладу.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні під час грози були тимчасово виведено з ладу дві лінії електропередач, що живляться від магістральної підстанції напругою 330 кВ. Через це без електропостачання залишалося пів Полтави.