За оперативними даними, в серпні монетарна база України зменшилася на 3,1% (з початку року - на 1,8%) – до 183,4 млрд. грн.

Про це говориться в повідомленні на офіційному сайті Національного банку.

У річному вимірюванні темпи приросту монетарної бази в серпні 2009 року зменшилися до 8,5% порівняно з 31,6% на початок року.

Обсяг готівкових коштів поза банками зменшився в серпні на 1,7% (з початку року – на 3,6%) – до 149,2 млрд. грн. Питома вага готівки в структурі грошової маси в серпні також дещо зменшилася – до 31,7% порівняно з 32,2% в липні.

Обсяг коррахунків банків у серпні зменшився на 40,1% (з початку року - на 20,9%) – до 14,7 млрд. грн., що було наслідком проведення Нацбанком більш жорсткої політики.

Загальний обсяг обов`язкових резервів, сформованих банками в серпні, становив 12,25 млрд. грн.

Обсяг коштів уряду в національній валюті на рахунках в НБУ в серпні збільшився в 2,5 разу – до 6,6 млрд. грн.

НБУ минулого місяця активізував операції з мобілізації коштів, загальний обсяг яких у серпні становив 14,2 млрд. грн. порівняно з 11,5 млрд. грн. в липні. Обсяг мобілізаційних операцій за 8 місяців поточного року становить 65,2 млрд. грн. Середньозважена процентна ставка за мобілізаційними операціями в серпні зменшилася до 4,1% річних порівняно з 7,3% в липні.

Обсяг операцій з рефінансування банків в серпні зменшився до 0,81 млрд. грн. порівняно з 2,3 млрд. грн. у липні. Обсяг таких операцій за 8 місяців поточного року становив 58,9 млрд. грн. Середньозважена процентна ставка за операціями рефінансування в січні-серпні ц. р. становила 17%.

Депозити населення в серпні збільшилися на 1,3% (з початку року зменшилися на 5,4%) – до 203,9 млрд. грн. Приріст депозитів населення в серпні відбувався виключно за рахунок вкладень в іноземній валюті (обсяг яких збільшився на 6,7%), тоді як обсяг депозитів у гривні зменшився на 4,2%.

Обсяг депозитів юросіб у серпні зменшився на 0,5% (з початку року - на 18,6%) – до 115,8 млрд. грн.

Збільшення депозитів фізичних осіб позитивно впливає на динаміку загального обсягу депозитів, який у серпні збільшився на 0,7% (з початку року зменшився на 10,6%) – до 319,7 млрд. грн. Приріст загального обсягу депозитів у серпні був забезпечений за рахунок зростання депозитів в інвалюті на 6,2% (з початку року – зменшення на 3,5%), тоді як вклади в нацвалюті зменшилися на 3,9% (з початку року – на 16,3%).

Обсяг грошової маси в серпні зменшився на 0,3% (з початку року - на 8,8%) – до 470,5 млрд. грн. У річному вимірюванні (у розрахунку до відповідного місяця минулого року) темпи приросту грошової маси придбали негативні значення і становили "мінус" 0,9% порівняно з 30,2% на початок року.

Обсяг кредитів, наданих юрособам, збільшився в серпні на 1,4% (з початку року – на 2,8%) – до 473,2 млрд. грн. Обсяг кредитів, наданих фізособам, у серпні збільшився на 1,4% (з початку року зменшився на 8,8%) – до 249,6 млрд. грн. Загальний обсяг кредитних вкладень станом на кінець серпня становив 722,8 млрд. грн., збільшившись за серпень на 1,4% (з початку року знизився на 1,5%).

Середньозважена ставка за кредитами в нацвалюті в серпні зросла до 17,5% порівняно з 17,2% в липні, в іноземній – до 10,2% порівняно з 9,9%. Інтегральна ставка за кредитами в серпні збільшилася до 14,5% порівняно з 14,4% в попередньому місяці.

Середньозважена вартість депозитів у гривні в серпні зменшилася з 13% до 11,6%, в іноземній валюті – з 9,7% до 8,7%. Інтегральна ставка за депозитами в серпні зменшилася з 11,4% до 10,2%.

Середньозважена вартість кредитів на міжбанківському ринку в серпні зосла з 3,8% до 4,7%, зокрема за кредитами овернайт - з 2,3% до 3,1%.

У серпні НБУ викупив державні облігації України на суму 1,6 млрд. грн. (за номінальною вартістю). З початку року було проведено операції з викупу держоблігацій на суму 26,3 млрд. грн.

Упродовж серпня 2009 року Міністерство фінансів розмістило облігації внутрішньої державної позики (з урахуванням ОВДП, випущених на рекапіталізацію) на загальну суму 18 млрд. 829,87 млн. грн. (з початку року – 43 млрд. 26,12 млн. грн.). З них від розміщення держоблігацій на первинних аукціонах до Державного бюджету було залучено 229,87 млн. грн. (з початку року – 10 млрд. 252,32 млн. грн.).

Середньозважена доходність з ОВДП (з урахуванням ОВДП, випущених на рекапіталізацію) під час первинного розміщення в серпні становила 9,67% річних (у січні-серпні – 11,29% річних). Разом з тим, середньозважена дохідність за результатами проведення аукціонів з первинного розміщення ОВДП у серпні становила 23,49% річних (з початку року – 17,01% річних).

Погашення і сплата доходу з ОВДП здійснювалися своєчасно і в повному обсягу, який з початку 2009 року становив 4 млрд. 317,64 млн. грн., зокрема основний борг – 2 млрд. 471,24 млн. грн., сплата доходу – 1 млрд. 846,40 млн. грн.