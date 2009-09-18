Продаж ОПЗ заборонено ще однією постановою суду

Окружний адміністративний суд Києва за позовом ВАТ «Азот» (Черкаси) припинив проведення конкурсу з приватизації ВАТ «Одеський припортовий завод» (ОПЗ).

Про це УНІАН повідомив представник ВАТ «Азот» у суді Максим ЮХИМЕНКО з посиланням на відповідну ухвалу суду від 17 вересня ц.р.

«Окружний адміністративний суд міста Києва виніс ухвалу, якою задовольнив заяву (ВАТ «Азот» - УНІАН) про забезпечення позову. У резолютивній частині ухвали Фонду держмайна і конкурсної комісії з продажу ОПЗ забороняється здійснювати будь-які дії з проведення конкурсу, а також проводити конкурс з продажу 95,56% акцій заводу в кількості 795 тис. штук», - сказав М. ЮХИМЕНКО, зазначивши при цьому, що ухвала набула законної чинності.

За словами юриста, позовна заява «Азоту» викликана порушенням Кабінетом міністрів України і Фондом держмайна ряду процедур проведення конкурсу. Зокрема, уточнив він, йдеться про порушення при визначенні стартової ціни пакета, що виставляється на продаж, котра в різних нормативних документах визначена по-різному. Так, якщо в розпорядженні Кабінету міністрів України 261-р про продаж пакета акцій ОПЗ стартова ціна зафіксована на рівні 3 млрд. грн., то в конкурсних документах Фонду держмайна – 4,1 млрд. грн.

Крім того, зазначив юрист, ВАТ «Азот» оскаржив заздалегідь нездійсненні умови конкурсу, згідно з якими майбутній інвестор зобов`язаний забезпечити максимальне завантаження потужностей підприємства.

«За нинішніх умов це неможливо реалізувати, адже мало того, що в сьогоднішніх умовах споживання і вартість добрив, порівняно з минулим роком впали вдвічі при зростанні ціни на газ, невідомо що буде з економікою наступного року. За прогнозами, криза не закінчиться цього року», - зазначив представник черкаського «Азоту»

Також у своїй позовній заяві «Азот» вказує на дискримінаційні умови використання майбутнім власником аміакопроводу, включеного в цілісний майновий комплекс заводу, оскільки регулювання його завантаження, згідно з умовами конкурсу, залишиться в підпорядкуванні Міністерства промислової політики.

«Необхідність узгодження на рівні Мінпромполітики квот на завантаження аміакопроводу спочатку не дає можливості інвестору самостійно проводити господарську діяльність, оскільки йде жорстка прив`язка до обсягу, визначеного державою», - сказав М. ЮХИМЕНКО.

Йому важко уточнити дату підготовчого засідання суду з розгляду позовної заяви «Азоту», зазначивши при цьому, що його дата стане відома найближчим часом.

Як повідомляв УНІАН, 17 вересня Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм указом припинив дію положень постанови Кабінету міністрів України від 3 грудня 2008 р. №1517-р, якою передбачено проведення приватизації ВАТ «Одеський припортовий завод".

У свою чергу, прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що приватизація ОПЗ відбудеться у встановлені терміни – 29 вересня 2009 року, – незважаючи на указ Президента.

У той же час, як повідомили УНІАН у прес-службі Соціалістичної партії України, Окружний адміністративний суд м. Києва заборонив здійснювати будь-які дії щодо приватизації ВАТ “Одеський припортовий завод”. Таке рішення суд прийняв за позовом екс-голови Фонду державного майна України Валентини СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО про зупинення приватизації цього підприємства.

Фонд держмайна 15 липня ц.р. оголосив конкурс з продажу 99,567% державного пакета акцій ОПЗ. Початкова ціна пакета становить 4 млрд. грн. Конкурс відбудеться через 75 днів після його оголошення. З початку оголошення конкурсу з продажу заводу, станом на 11 вересня, в Антимонопольний комітет звернулися 13 компаній з проханням дати їм можливість ознайомитися з підприємством і конкурсною документацією для прийняття остаточного рішення про участь у конкурсі щодо його приватизації.

Довідка УНІАН. Одеський припортовий завод (м. Південне, Одеська обл.) – другий за величиною виробник аміаку і карбаміду і третій – з випуску азотних добрив в Україні. Спеціалізується на перевантаженні хімічної продукції, що надходить з країн СНД на експорт.

Завод є монополістом на загальнодержавному ринку спеціалізованих послуг з прийому, охолодження і перевантаження аміаку.