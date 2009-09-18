Експерт вважає, що інвестори відкличуть свої заявки ОПЗ

Потенційні інвестори ВАТ «Одеський припортовий завод», швидше за все, відмовляться від участі в приватизаційному конкурсі у зв`язку з існуванням указу Президента України Віктора ЮЩЕНКА і низки судових позовів, які призупиняють конкурс із продажу 95,56% акцій підприємства.

Таку думку в інтерв`ю УНІАН висловив керівник економічних програм Центру досліджень корпоративних відносин Вячеслав БУТКО.

«Потенційні інвестори чітко усвідомлюють існуючі високі ризики, що випливають зі скасування судовими органами продажу державного пакета акцій ОПЗ, і не хочуть опинитися в ситуації, коли внесена ними заставна сума буде на тривалий термін знерухомлена й фактично виведена з їхніх обігових коштів", - сказав він.

При цьому, за словами експерта, навіть у випадку, якщо уряд всупереч указу Президента й рішенням судів все ж таки зважиться на продаж держпакета акцій ОПЗ, є висока вірогідність визнання як самого конкурсу, так і його результатів недійсними.

«Наслідком цього буде неможливість для інвестора вступу у володіння 95,567% акцій ОПЗ і навіть використання спірних акцій як предмета застави під залучення банківського кредиту", - підкреслив В.БУТКО.

Підтвердженням неможливості проведення ефективної приватизації заводу, на думку експерта, є факти відмови потенційних покупців великих російських компаній «Еврохим» і «СИБУР-Минудобрения» від участі в даному конкурсі.

Крім того, зазначив експерт, неприйнятним для інвесторів є оголошені Фондом держмайна умови проведення конкурсу з приватизації ОПЗ. Зокрема, важкореалізовуваною є додаткова вимога щодо забезпечення ОПЗ природним газом за цінами, які кореспондують із цінами на продукцію цього підприємства на світовому ринку. Більш того, низка умов конкурсу обмежують можливості потенційного інвестора з оптимізації діяльності підприємства, зниження витрат і забезпечення рентабельної діяльності ОПЗ.

«В умовах економічної рецесії не виглядають здійснимими й вимоги щодо розмірів інвестицій, які новий власник зобов`язаний витратити на модернізацію підприємства протягом п`яти років», - сказав В.БУТКО.

Він також зазначив, що єдиним правильним виходом із ситуації, що склалася, є перенесення приватизаційного конкурсу з держпакета акцій ОПЗ на 2010 рік.

«Очікувана стабілізація політичного й економічного стану, прояснення спірної ситуації шляхом винесення справедливих судових ухвал, обов`язкова актуалізація Фондом держмайна умов із проведення приватизаційного конкурсу по ОПЗ створять наступного року умови для ефективного продажу найбільшого виробника азотних добрив солідному стратегічному інвестору й дозволять залучити велику суму в державний бюджет України», - резюмував експерт.

Як повідомляв УНІАН, 17 вересня Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм указом припинив дію положень постанови Кабінету міністрів України від 3 грудня 2008 р. №1517-р, якою передбачено проведення приватизації ВАТ «Одеський припортовий завод".

У свою чергу, прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що приватизація ОПЗ відбудеться у встановлені терміни – 29 вересня 2009 року, – незважаючи на указ Президента.

17 вересня Окружний адміністративний суд Києва за позовами Валентини СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО і ВАТ «Азот» виніс ухвалу, якою на забезпечення позовних вимог заборонив Фонду держмайна й конкурсній комісії чинити дії, пов`язані з продажем держпакета акцій ОПЗ.

Фонд держмайна 15 липня ц.р. оголосив конкурс із продажу 99,567% державного пакета акцій ОПЗ. Початкова ціна пакета становить 4 млрд. грн. Конкурс відбудеться через 75 днів після його оголошення. З початку оголошення конкурсу з продажу заводу, станом на 11 вересня, в Антимонопольний комітет звернулися 13 компаній із проханням дати їм можливість ознайомитися з підприємством і конкурсною документацією для прийняття остаточного рішення про участь у конкурсі щодо його приватизації.

Довідка УНІАН. Одеський припортовий завод (м. Южне, Одеська обл.) – другий за величиною виробник аміаку й карбаміду і третій – із випуску азотних добрив в Україні. Спеціалізується на перевантаженні хімічної продукції, що надходить із країн СНД на експорт.

Завод є монополістом на загальнодержавному ринку спеціалізованих послуг із прийому, охолодження й перевантаження аміаку