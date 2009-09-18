У Севастополі можуть запровадити режим надзвичайної ситуації

У Севастополі можуть ввести режим надзвичайної ситуації зі встановленням економічно обгрунтованих тарифів на житлово-комунальні послуги.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у відділі у справах преси і інформації Севастопольської міськдержадміністрації, комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій (ТЕБ і НС) при Севастопольській міськдержадміністрації на своєму позачерговому засіданні рекомендувала начальнику цивільної оборони міста – голові МДА Сергію КУНІЦИНУ видати наказ про введення режиму надзвичайної ситуації зі встановленням нових економічно обгрунтованих тарифів для забезпечення нормального функціонування комунальних підприємств регіону, що забезпечують життєдіяльність міста.

За інформацією відділу, в доповіді заступника голови МДА Мирослава САГАЙДАКА наголошувалося, що в цілому всі заплановані заходи щодо підготовки матеріально-технічної бази комунальних підприємств знаходяться на стадії завершення, і в керівництва міста є переконання, що з технічної точки зору системи життєзабезпечення регіону будуть готові до стабільної роботи в осінньо-зимовий період 2009-2010 років. Спільними зусиллями міської адміністрації і міської ради ліквідовані заборгованості за енергоносії.

«Разом з тим, на комунальних підприємствах «Севміськводоканал», «Севтеплоенерго», «Севтеплосервіс», «Енергосервіс», ТОВ «СГС+», в РЕПах на сьогодні склалася критична ситуація з виплатою заробітної плати, по поточних платежах за енергоносії, по іншим обов`язковим платежам, вивезенням ТПВ», - сказав М.САГАЙДАК. Він заявив, що «Севтеплокомуненерго» з початку опалювального сезону - 15 жовтня - не зможе розпочати подавати теплоносії. Крім того, за словами М.САГАЙДАКА, існує також загроза ланцюгової реакції зриву роботи інших підприємств життєзабезпечення міста взимку і, як наслідок, виникнення надзвичайної ситуації техногенного характеру регіонального рівня.

Також, за інформацією віце-губернатора, передбачені з міськбюджету дотації для комунальних підприємств виділені в повному обсязі - 68 млн. грн., при потребі в 311 млн. грн. Разом з тим, виділення додаткових коштів у вигляді дотацій для комунальних підприємств з міського бюджету і відкриття додаткових кредитних ліній більше неможливо. Пропозиції ж міськдержадміністрації щодо перегляду тарифів на житлово-комунальні послуги для населення міською радою відхиляються. М.САГАЙДАК додав, що місто протягом ряду років займає 27-е місце серед регіонів України за тарифами на послуги теплопостачання, населенням оплачується тільки 27,6% фактичної собівартості послуг.

З метою недопущення загрози зриву роботи житлово-комунальних підприємств міста в осінньо-зимовий період і виникнення ситуації техногенного характеру регіонального рівня, комісія ТЕБ І НС вирішила ситуацію, пов`язану з нинішнім станом справ у роботі житлово-комунального господарства міста, визнати «критичною, загрозливою порушенням нормальних умов життєдіяльності севастопольців, що провокує виникнення надзвичайної ситуації техногенного характеру регіонального рівня».

Крім того, комісія рекомендувала С.КУНІЦИНУ видати наказ про введення режиму надзвичайної ситуації зі встановленням нових економічно обгрунтованих тарифів для забезпечення нормального функціонування комунальних підприємств регіону, які забезпечують життєдіяльність міста.

Як повідомляв УНІАН, Севастопольська міськдержадміністрація за останні два роки не раз пропонувала міській раді переглянути комунальні тарифи, але остання весь час відмовляла їй у цьому. На листопадовій сесії минулого року Севастопольська міськрада прийняла рішення запровадити мораторій на підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги до стабілізації фінансово-економічного становища в країні.

Комунальні тарифи для населення в Севастополі не переглядалися з 2006 року.