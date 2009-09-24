Курс долара в обмінниках Києва

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 8,49 грн./дол., продають – по 8,56 грн./дол., курс майже не змінився порівняно з 23 вересня. Про це повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків із купівлі долара коливаються в межах 8,35-8,53 грн./дол., із продажу – в межах 8,52-8,60 грн./дол.

Середній курс купівлі/продажу євро в українських банках також майже не змінився порівняно з 23 вересня і становить 12,47/12,69 грн./євро.

Пропозиції банків із купівлі євро коливаються в межах 12,20-12,58 грн./євро, з продажу – в межах 12,55-12,77 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках порівняно з 23 вересня підвищився на 0,5% і становить 0,27 грн./рубль, курс продажу майже не змінився – 0,2833 грн./рубль.

Пропозиції банків із купівлі російської валюти коливаються в межах 0,22-0,281 грн./рубль, із продажу – в межах 0,275-0,29 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара в банках Києва становить 8,49 грн./дол., продажу – 8,55 грн./дол., курс майже не змінився відучора.

Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют із купівлі долара коливаються в межах 8,45-8,51 грн./дол., із продажу – в межах 8,53-8,60 грн./дол.

Середній курс купівлі/продажу євро в банках Києва дещо знизився порівняно з 23 вересня і становить 12,51/12,67 грн./євро. Пропозиції банків із купівлі євро коливаються в межах 12,20-12,57 грн./євро, з продажу – в межах 12,62-12,75 грн./євро.

Курс покупки/продажу наявного рубля в комбанках столиці в порівнянні з 23 вересня підвищився на 0,3% і складає в середньому 0,2676/0,2845 грн./рубль.

Пропозиції банків із купівлі російської валюти коливаються в межах 0,22-0,285 грн./рубль, із продажу – в межах 0,28-0,29 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Укрсоцбанк»: долар США – 8,45/8,57 грн., євро – 12,40/12,75 грн., рубль – 0,22/0,285 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 8,40/8,60 грн., євро – 12,10/12,80 грн., рубль – 0,27/0,28 грн.

«Укргазбанк»: долар США – 8,45/8,55 грн., євро – 12,40/12,70 грн., рубль – 0,275/0,285 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогодні, 24 вересня, становить: гривні до долара США – 8,0068, до євро – 11,836452, до російського рубля – 0,26689.