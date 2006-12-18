В університеті Поплавського шукають бомбу

Невідомий «замінував» Київський національний університет культури і мистецтв, ректором якого є Михайло ПОПЛАВСЬКИЙ.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків ГУ МВС України у місті Києві, інформація про це надійшла сьогодні від аноніма за телефоном міліції «02» о 12.00, після чого відразу на місце виїхала слідчо-оперативна група і вибухо-технічна служба для перевірки повідомлення.

За інформацією ЦГЗ, заняття у вузі призупинено. Співробітники міліції обстежують приміщення.