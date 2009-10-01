Міськ- і облгази щороку крадуть близько мільярда кубів газу?

Об’єднання газорозподільчих мереж під крилом НАК «Нафтогаз України» дозволить сконцентрувати в одних руках збирання коштів зі споживачів «блакитного палива», однак навряд чи покладе край тіньовому бізнесу, пов’язаному з розкраданням газу.

Про це пише тижневик «Коментарі:», аналізуючи перші кроки «Нафтогазу» щодо реалізації рішення уряду про передачу майна облгазів на баланс своєї дочірньої структури «Нафтогазмережі» (Постанова №775 «Про підвищення ефективності управління держмайном газорозподільчих мереж»). Минулого тижня «Нафтогаз» створив чотири перші філії, на баланс яких перейдуть регіональні газові мережі Вінницької, Дніпропетровської, Закарпатської й Миколаївської областей. Найближчим часом «Нафтогазмережі» також планують створити свої філії в Житомирській, Київській, Львівській й Рівненській областях.

Як пишуть «Коментарі:», станом на сьогодні офіційний щорічний обсяг втрат газу в розподільчих трубопроводах України становить приблизно 3 млрд. кубометрів. Однак, за даними видання, насправді в трубопроводах втрачається майже 2 млрд. кубометрів на рік, а решта обсягу «блакитного палива» - до 1 млрд. - лише «списується» на втрати, а насправді - продається. Навіть при нинішніх скромних цінах на газ — 198,34 дол./1 тис. куб. м - такий обсяг тіньової реалізації приносить близько 200 млн. дол. на рік. Заробляють ці гроші міськ- і облгази, адже згідно з чинними правилами матеріальна відповідальність за втрати лягає на плечі юридичного власника магістралей - «Нафтогаз України».

Існування цього бізнесу, можливо, продовжиться навіть після того, як мережі передадуть на баланс «Нафтогазмереж», вважає тижневик.

Більшість керівників названих вище регіональних представництв цієї держкомпанії - бізнесмени. В. о. директора філії «Нафтогазмереж» у Вінницькій області Володимир ТИЧКО ще з дев’яностих років очолював «Вінницягаз», а згодом заснував (спільно зі словацьким виробником аграрної техніки Agrofinal) СП «Агро». Пізніше В.ТИЧКО став депутатом Вінницької облради, але, за даними видання, його сину Максимові близькі компанії ТОВ «Термогазсервіс» (спеціалізується на будівництві газопроводів у Вінницькій області), а також ТОВ «Полімергаз» (виробник труб високого тиску).

Новопризначений голова Дніпропетровської філії «Нафтогазмереж» Костянтин АЛЕКСЕЄНКОВ з 1997 року був головою «Дніпропетровськгазу», а згодом заснував компанію ТОВ «Автогаз», що основним видом своєї діяльності декларує поставки газу. Зараз К.АЛЄКСЕЄНКОВ офіційно перейшов з бізнесу в політику (депутат міськради Дніпродзержинська за списками ПР). Однак його батько до останнього часу вів підприємницьку діяльність у рамках компаній «Даг» (роздрібна торгівля паливом) і «Дніпроенергосинтез» (торгівля зрідженим газом через АГНКС).

Новий керівник Закарпатської філії «Нафтогазмереж» Семен ТИЖУК протягом 2001–2004 років очолював «Закарпатгаз», а згодом став співзасновником компанії «Будкераміка» і створив підприємство «Ранет», що займається садівництвом.

На думку «Коментарів:», за відсутності механізму контролю й обліку втрат газу ця проблема перейде в спадщину новим головам філій держкомпанії.