Мерія пропонує Київенерго зробити запас мазуту за рахунок старих боргів

Київська міська державна адміністрація пропонує компанії «Київенерго» зробити запас мазуту на період опалювального сезону за рахунок коштів, що надходитимуть від погашення населенням боргів за спожиті житлово-комунальні послуги.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав сьогодні на засіданні колегії КМДА перший заступник голови міськдержадміністрації Анатолій ГОЛУБЧЕНКО.

Тему запасів мазуту на ТЕЦ порушив під час засідання колегії керівник «Київенерго» Едуард СОКОЛОВСЬКИЙ під час доповіді про готовність компанії до нового опалювального сезону.

За його словами, на сьогодні єдина проблема, яка залишається, – створення десятиденного запасу мазуту. Е.СОКОЛОВСЬКИЙ повідомив, що місту необхідно мати на сезон 76,8 тис. тонн мазуту, на закупівлю якого треба близько 280 млн. грн.

А.ГОЛУБЧЕНКО сказав, що не бачить іншого виходу з ситуації як закупити мазут за рахунок коштів, що надійдуть від погашення боргів за спожиті комунальні послуги.

«У разі стовідсоткової поточної проплати за тепло всі кошти, які приходять за борги минулих років, йдуть на закупку мазуту. Ви отримуєте 100% поточної проплати і отримуєте понад 2-5-10% заборгованості за минулі роки. Оці 2-10% ви направляєте на закупівлю мазуту», - сказав А.ГОЛУБЧЕНКО, звертаючись до Е.СОКОЛОВСЬКОГО, ще раз підкресливши, що не бачить іншого шляху вирішення цієї проблеми.