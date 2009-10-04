У світі зростає роль країн, що розвиваються, констатує новий віце-президент Світового банку по регіону Європи і Середньої Азії Філіп Ле УОРУ. Таку думку він висловив в інтерв`ю «Дзеркалу тижня».

Він відзначає, що нинішня криза є першою з ХІХ століття, за якої світова економіка виходить з економічного спаду в результаті відновлення ринків країн, що розвиваються.

Зсув глобального споживання у бік Китаю та інших ринків, що розвиваються, — ключовий чинник для вкрай необхідного відновлення глобальної рівноваги. Це і величезна можливість, і дуже серйозний виклик для найвищих посадовців цих країн», - відзначив Ф. Ле УОРУ.

Представник СБ підкреслив, що світ до кризи характеризувався історично високими темпами зростання і величезною невідповідністю у темпах зростання між економіками, що розвиваються, і розвиненими.

«... регіон Центрально-Східної Європи і колишнього Радянського Союзу виявився одним із найшвидше зростаючих на планеті. Та як ми знаємо, при цьому було акумульовано величезний ступінь уразливості в результаті надмірного, фінансованого з-за кордону зростання кредитування, великих зовнішніх дисбалансів і недостатньо сильних фінансових інститутів.», - зазначив Ф. Ле УОРУ.

“Посткризова тенденція може бути менш сильною, але, сподіватимемося, більш стабільною. Загальне і збалансоване зростання залишається складним завданням як для нашого регіону, так і для світової економіки», - додав він.