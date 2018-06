Нобелівську премію з економіки вперше дали жінці

Нобелівська премія у області економіки вперше дісталася жінці. Нагороду одержала американка Елінор Остром (Elinor Ostrom) за аналіз економічного управління. Основна робота Остром, опублікована в 1990 році називалася "Управління суспільством: еволюція інститутів колективних дій" (Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action).

Крім того, Нобелівську премію з економіки одержав 77-річний американець Олівер Вільямсон (Oliver Williamson), який також займався дослідженнями у галузі економічного управління. Основними роботами Вільямсона в економіці вважаються опублікована в 1970 році "Корпоративний контроль і ділова поведінка: дослідження ефектів організаційної форми підприємницького вибору" (Corporate Control and Business Behavior: An Inquiry into the Effects of Organization Form on Enterprise Behavior) і "Ринки та ієрархія: аналіз і антитрестові висновки" (Markets and Hierarchies: Analysis and Antitrust Implications), що вийшла в 1975 році.

Лента.ру