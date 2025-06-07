Усі моделі Apple Watch, які сумісні з поточною watchOS 11, отримають оновлення до watchOS 26 у 2025 році.

Apple призначила дату презентації WWDC 2025 на 9 червня. На ній анонсують iOS 26, iPadOS 26, macOS 26 та інші ОС. Також вийде watchOS 26 – нова версія системи для розумних годинників Apple Watch. І перед цим важливо розуміти, які пристрої працюватимуть з новою операційкою.

Журналісти MacRumors завчасно опублікували список моделей Apple Watch, які отримають оновлення watchOS 26. До нього увійдуть і майбутні моделі, які очікуються восени – Series 11, SE 3-го покоління і Ultra 3.

Apple Watch Series 6

Apple Watch Series 7

Apple Watch Series 8

Apple Watch SE (2-е покоління)

Apple Watch Ultra (1-е покоління)

Apple Watch Series 9

Apple Watch Ultra (2-е покоління)

Apple Watch Series 10

Таким чином, у 2025 році Apple не припинить підтримку жодної моделі Apple Watch – всі пристрої, сумісні з поточною watchOS 11, отримають оновлення до watchOS 26. Зокрема Apple Watch Series 6, випущені ще 2020 року.

Відео дня

За інформацією Bloomberg, Apple змінить нумерацію своїх ОС. Перехід на річний формат іменування покликаний усунути плутанину для користувачів і підкреслити глобальні зміни. Це означає, що замість watchOS 12 ми отримаємо watchOS 26, замість iOS 19 - iOS 26 і т.д.

Проте очікувати якихось кардинальних змін у watchOS 26 не варто. Система навряд чи отримає перероблений інтерфейс, як у iOS 26, а апгрейд обмежиться лише невеликими змінами.

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