Київському підприємцю доведеться відсуджувати херсонський аеропорт

Херсонська обласна рада 22 грудня скасувала своє рішення від 10 грудня 2005 року № 517 «Про інвестування обласного комунального підприємства «Аеропорт Херсон» щодо утворення спільного з концерном «Титан» підприємства – ТОВ «Аеропорт Херсон».

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення депутати ухвалили більшістю голосів (44 з 61 присутнього) на підставі протесту прокурора Херсонської області від 1 грудня 2006 року на рішення сесії обласної ради від 10 грудня 2005 року, керуючись статтею 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи висновки та рекомендації постійної комісії обласної ради з питань управління об`єктами комунальної власності та приватизації від 12 грудня 2006 року № 92.

Перед голосування почесний президент київського концерну «Титан» Анатолій ЛЬОВІН звернувся до депутатів з проханням підтримати інвестиційний проект і не руйнувати вже створене підприємство, в яке, за його словами, інвестор вклав більше 10 млн. грн..

Після голосування А.ЛЬОВІН повідомив кореспонденту УНІАН, що далі інвестор буде вже в суді відстоювати свої інтереси.