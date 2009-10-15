План нафтотранспортного коридору на базі Одеса-Броди задовольнив Європу

Представник Президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ заявляє, що експерти Європейської Комісії позитивно сприймають техніко-економічне обгрунтування (ТЕО) і плани з реалізації Євро-Азійського нафтотранспортного коридору (ЄАНТК) на базі аверсного використання нафтопроводу «Одеса-Броди» в контексті диверсифікації маршрутів у Європі.

Про це УНІАН повідомила Головна служба інформаційної політики Секретаріату Президента.

У повідомленні наголошується, що 14 жовтня в Європейській Комісії на експертному рівні обговорили ТЕО ЄАНТК.

«ТЕО і плани з реалізації ЄАНТК на базі аверсного використання нафтопроводу «Одеса-Броди» в контексті диверсифікації маршрутів в Європі сприйняті позитивно», – зазначив Б.СОКОЛОВСЬКИЙ.

При цьому він додав, що також експерти визначилися щодо потенційних механізмів залучення Євросоюзу до реалізації проекту, зокрема в рамках ініціативи «Східне партнерство».

Презентація ТЕО ЄАНТК відбулася за участі керівництва СП «Сарматія», представника британської компанії «Гренхерн» – виконавця ТЕО, експертів Єврокомісії, представників Секретаріату Президента України і Представництва України при ЄС.

«Європейська сторона позитивно сприйняла факт практичної реалізації недавніх домовленостей Президента України Віктора ЮЩЕНКА і Президента Азербайджану Ільхама АЛІЄВА про постачання азербайджанської нафти в Україну», - підкреслив Б.СОКОЛОВСЬКИЙ.

Представник Президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки також повідомив, що європейські експерти схвалили ініційований главою Української держави і закладений в основу ТЕО підхід відносно поетапної реалізації ЄАНТК: початок транспортування 5-10 млн. тонн каспійської нафти на українські і іноземні НПЗ існуючою інфраструктурою з використанням нафтопроводу «Одеса – Броди» в аверсному режимі і вільних потужностей південної гілки нафтопроводу «Дружба», розвиток нових елементів інфраструктури для постачання до 20 млн. тонн, а потім – розвиток потужності усього комплексу до 40 млн. тонн нафти.

Довідка УНІАН. Ідея проекту будівництва Євро-Азійського нафтотранспортного коридору Одеса – Броди – Плоцьк – Гданськ виникла в середині 90-х років. Вона передбачала будівництво нового транспортного коридору нафти, який дав би можливість поставляти каспійську нафту до країн Західної й Центральної Європи.

23 травня 2003 року в Брюсселі уряди України, Польщі і Єврокомісія підписали спільну декларацію про підтримку проекту ЄАНТК.

Єврокомісія також виділила 2 млн. євро на проведення ТЕО будівництва трубопроводу Броди – Плоцьк, який дав би змогу протягнути вже збудовану українську трубу з Одеси на Чорному морі до польського Гданська на узбережжі Балтійського моря.

ТЕО проекту було презентовано в 2006 році, але учасникам не вдалося знайти інвесторів.

У 2008 році до створеного Польщею і Україною СП «Сарматія» для розвитку ЄАНТК вступили національні нафтотранспортні компанії Азербайджану, Грузії і Литви, які згодом всі разом виділили 1,8 млн. доларів на підготовку ще одного ТЕО проекту.

24 квітня 2009 року на загальних зборах акціонерів СП «Сарматія» було затверджено ТЕО проекту ЄАНТК, підготовлене за замовленням Міжнародного нафтотранспортного підприємства «Сарматія» компанією Granherne Limited разом із партнерами – компаніями Purvin&Gertz і Greengate LLC.

Вартість реалізації ЄАНТК на базі нафтопроводу «Одеса-Броди», згідно із затвердженим ТЕО, становить 2-8 млрд. дол. залежно від обсягів транспортування нафти.