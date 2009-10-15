Стан світової економіки не такий катастрофічний, як очікувалось

Останні показники реальної економіки підтверджують факт, що, незважаючи на загальну складну ситуацію, стан світової економіки є не настільки катастрофічним, як очікувалося раніше.

Така думка міститься в аналітичному звіті Erste Group, переданому агентству УНІАН.

Аналітики Erste Group бачать зміни в реальній економіці, аналогічні змінам на фінансових ринках, де панічні настрої сприяли масштабному спаду. На фондових ринках аналітики також чекають періоду стабілізації, після того, як на ринок перестане впливати коригування оцінок ризиків, а також оптимізм, пов`язаний з першими ознаками поліпшення фундаментальних показників.

Як повідомляється у звіті, впродовж другого і третього кварталів 2009 року тенденції на ринку визначалися принципом «ризик перш за все»: чим більший обсяг позикових коштів має регіональний ринок, що розвивається, чим більш ризикованим і циклічним він є, тим краще. З іншого боку, ті сектори, які мали позитивну динаміку в 2008 році (такі, як комунальні послуги і телекомунікації), продемонстрували низькі показники.

Аналітики відзначають, що в регіональному вимірюванні фондові ринки країн, що розвиваються, в Латинській Америці і Європі цього року стали найбільш динамічними: +75,9% і +67,4% відповідно. Росія і Туреччина зіграли важливу роль у відновленні фондових ринків європейських країн, що розвивалися, проте регіон Центральної і Східної Європи, зростання якого за дев`ять місяців цього року становило 34,1%, також перевищив показники західних фондових ринків.

«У четвертому кварталі ми чекаємо, що ринки, які зараз одержують стримано оптимістичні оцінки, все ще послаблятимуться на короткі періоди – за схемою «два кроки вперед, один крок назад». В цілому варто звертати увагу на невеликі компанії та ринки, які ще можуть виграти від зростання вливань у фондові ринки», - зазначає Хеннінг ЕСКУХЕН, співголова департаменту досліджень фондових ринків Центральної та Східної Європи в Erste Group.

Аналітики Erste Group вважають, що зменшення негативного ставлення до ризику (що позначилося на подальшому скороченні облікових ставок) має допомогти секторам і компаніям, що значно відстають сьогодні від своїх попередніх цінових рівнів. Другим чинником, який підтримує розвиток економіки, є підтвердження подальшого поліпшення фундаментальних показників корпоративного сектора. У цьому контексті, а також у зв`язку з переглядом прибутків і зростанням чистого прибутку на акцію, циклічні компанії і компанії фінансового сектора демонструватимуть найкращі результати з урахуванням могутніх тенденцій відновлення, які чітко позначаться в 2011 році.

Згідно з останніми даними, говориться у звіті, ІТ сектор продемонстрував найкращі результати. Стабільне зростання спостерігалося у фінансовому секторі і секторі нерухомості. Банки і страхові компанії, які найбільше постраждали від фінансової кризи, все ще мають деякий потенціал для відновлення.

Аналітики Erste Group звертають увагу на неминучі ризики у фінансовому секторі, проте будь-які новини про те, що компанії знову одержують прибутки, стануть поштовхом до зростання. Відносно слабкі перспективи хімічного сектора, сектори виробництва і природних ресурсів підтверджують припущення аналітиків щодо того, що ці сектори були переоцінені в результаті ейфорії на початку стабілізації та відновлення економіки.