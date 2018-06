Кредитори насторожені конфліктом між акціонерами "Союзу-Віктан"

Конфлікт між акціонерами "Союзу-Віктан" може негативно позначитися на відношенні до компанії її кредиторів.

Про це пише інтернет-видання «Економічна правда», зазначаючи, що навряд чи банки охоче підуть на реструктуризацію боргів підприємства, яке може будь-якої миті стати жертвою примусового розділу майна через суд.

"Ми відмовили SV в пролонгації. Компанія переживає важкі часи", - прокоментував "Економічній правді" ситуацію заступник голови правління одного з великих банків-кредиторів заводу, не побажавши назвати своє ім`я.

Саме зараз «Союз-Віктан» намагається реструктуризувати заборгованість перед банками, повідомляється в публікації.

У позовній заяві компаній Firebird, яка є акціонерами «Союз-Віктана», зазначається, що заборгованість SV перед банками становить 200 млн. дол., або більш ніж у 16 разів вище прибутку до оподаткування. З них 70 млн. становили гроші, які мали бути сплачені ще в березні цього року. Невідомо, що з них вдалося погасити.

Як стало відомо цього тижня, американські компанії Firebird Republics Fund, Ltd., Firebird Global Master Fund II, Ltd., і Firebird Avrora Fund, Ltd. звинувачують американські Moore Capital Management LLC, LM Moore SP Investments, Ltd., а також ING Bank Україна і ING Bank N.V. (британське відділення) у шахрайстві. Усі компанії є акціонерами «Союз-Віктану».

У січні 2009 року був поданий позов з боку Firebird Republics Fund, Ltd., Firebird Global Master Fund II, Ltd., і Firebird Avrora Fund, Ltd. до Moore Capital Management LLC, LM Moore SP Investments, Ltd., ING Bank Україна і ING Bank N.V. (британське відділення) про ймовірне шахрайство при приватній операції з продажу акцій «Союзу-Віктан». Позов був поданий до Окружного суду США Південного округу Нью-Йорка.

Компанії Firebird стверджують, що відповідачі усвідомлено ввели їх в оману щодо ринкового становища «Союзу-Віктан» з метою продажу якомога більшого пакету акцій української компанії.