Західний християнський світ відзначає Різдво Христове

У Ватикані різдвяну службу провів Папа Римський Бенедикт Шістнадцятий. У своїй проповіді він закликав віруючих молитися за спасіння дітей, які зазнають насилля.

73-ри телеканали вели пряму трансляцію урочистостей на 47-м держав світу. Опівдні Понтифік звернеться з посланням “До міста і світу”.

А у Софії вчора на 5 хвилин загасили святкові різдвяні вогні на знак протесту проти смертельного вироку, винесеного у Лівії п’ятьом болгарським медсестрам та палестинському лікарю. За твердженням лівійської влади, медпрацівники заразили на СНІД понад 400 дітей у лікарні міста Бенгазі.

Радіо "Свобода"