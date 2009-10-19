На марафоні померли троє бігунів

Троє учасників марафону в Детройті померли, не добігши до фінішу. Про це в неділю, 18 жовтня, повідомило місцеве видання Detroit Free Press, яке виступає одним з організаторів традиційного марафону.

За інформацією організаторів заходу, перший бігун - 36-річний Деніель Ленгдон - помер на ділянці марафону між 11-ю і 12-ю милями. За деякий час у цьому ж районі помер інший бігун - 65-річний Рік Браун. Третій учасник забігу - 26-річний Джон Фенлон - помер, подолавши половину дистанції.

Точні причини смерті спортсменів наразі не встановлені. За попередньою версією, бігуни могли померти від серцевих нападів. Організатори конкурсу особливо наголосили, що всі бігуни зобов`язані подавати довідку про стан здоров`я, а на самому марафоні чергують шість бригад лікарів.

1994 року від серцевого нападу помер 42-річний учасник забігу Самуель Грефтон. Донині смерть Грефтона була єдиним смертельним випадком на марафоні в Детройті.

Лента.ру