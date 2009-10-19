У Херсоні існує загроза «сміттєвої війни» по-тернопільськи

Мерія Херсона і Херсонське обласне управління екології поки не змогли узгодити питання вивозу твердих побутових відходів (ТПВ) у 2010 році на єдине звалище в місті. Про це журналістам повідомив заступник міського голови Херсона Володимир ПЕПЕЛЬ.

Як передає кореспондент УНІАН, діючий полігон твердих побутових відходів офіційно експлуатується в Херсоні (між Північним мікрорайоном Суворовського району і селищем Зеленівка Дніпровського району) з 1968 року. Термін експлуатації нинішнього звалища площею більш як 30 га закінчився в 2007 році. Але в мерії Херсона вважають за можливе подальшу експлуатацію полігону до 2011 року за умови його паралельної поетапної рекультивації.

«Інспектуючі служби не узгоджують ліміти з вивезення сміття, хоча ми вважаємо, що з урахуванням поетапної рекультивації полігон може прослужити ще кілька років. Рекультивація ведеться», - сказав В.ПЕПЕЛЬ.

При цьому він зазначив: «Ви всі бачили, що відбувається в Тернополі, коли сміття з міста не вивозитися, у нас можливо повторення ситуації».

Також В.ПЕПЕЛЬ повідомив, що технологія робіт на звалищі передбачає створення на полігоні ТПВ рекультиваційного покриття у вигляді терикону заввишки 45 метрів від днища котловану. Роботи з поетапної рекультивації полігону ТПВ ведуться в Херсоні з 2008 р.

У 2007 році за кошти Фонду охорони навколишнього природного середовища міськбюджету Херсона було розроблено проектну документацію, в якій передбачається виконання робіт з рекультивації вартістю 15,3 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, починаючи з квітня 2009 р. у Тернополі жителі прилеглих до міського звалища сіл блокували вивезення ТПВ у зв`язку з тим, що термін експлуатації полігону було вичерпано, а роботи з його рекультивації просувалися поволі. Блокування тривало кілька місяців. Зараз у місті виникли істотні проблеми з утилізацією ТПВ.