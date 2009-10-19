Підозрюваний у зґвалтуванні власних дітей боїться повертатися у камеру

Підозрюваний у зґвалтуванні власних дітей Дмитро П. просив слідчі органи гарантувати йому безпеку. Про це заявив в інтерв’ю телеканалу ТВі адвокат затриманого Ідан АЛІЄВ.

«Він був доведений до такого стану, що боявся і відмовлявся повертатися в камеру, в якій він на той час перебував і просив безпосередньо слідчого та представників Генпрокуратури про застосування до нього заходів безпеки», - цитує адвоката прес-служба ТВі.

На сьогодні, за словами захисника, у Д.ПОЛЮХОВИЧА стан, близький до «доведення себе до самогубства». Після репортажів у ЗМІ 13 жовтня, стверджує І.АЛІЄВ, його підзахисному почали висловлювати погрози.

Як повідомляв УНІАН, 13 жовтня ц. р. народний депутат від Партії регіонів Вадим КОЛЕСНІЧЕНКО заявив про факти розбещення неповнолітніх в “Артеку”.

У свою чергу міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО 14 жовтня заявив, що ще в квітні цього року у справі про розтління двох неповнолітніх дітей, які відпочивали в «Артеку», висунуто звинувачення і затримано батька цих дітей, а троє працівників дитячого центру проходять у справі як свідки. За словами Ю.ЛУЦЕНКА, встановлено, що батько цих дітей, який працював журналістом, розлучився з дружиною, проте вона іноді дозволяла йому брати їх з собою на відпочинок, зокрема до «Артеку». Як відзначив Ю.ЛУЦЕНКО, постраждалі діти свого часу були усиновлені подружжям. Також встановлено, що постраждалих дітей, які перебували в «Артеку», вивозили на приватну квартиру, де батько та інші невстановлені поки особи здійснювали з ними дії, які кваліфікуються як розтління.