Гендиректор Артеку каже, що готовий дати свідчення й у лікарні

Генеральний директор МДЦ «Артек» Борис НОВОЖИЛОВ висловлює готовність у будь-який момент дати свідчення слідчим органам і наполягає, щоб його допит відбувся якнайшвидше.

Про це йдеться у заяві Б.НОВОЖИЛОВА, переданій агентству УНІАН прес-службою “Артеку”.

Генеральний директор МДЦ «Артек» зазначає, що протягом останніх днів засоби масової інформації активно поширюють чутки щодо його переховування та нібито уникнення слідства.

“Незважаючи на стан мого здоров’я, я в будь-який момент готовий дати свідчення слідчим органам стосовно порушеної справи. Більше того, я наполягаю, щоб мій допит відбувся якомога швидше, і готовий зустрітися зі слідчим у лікарні”, - заявив Б.НОВОЖИЛОВ.

Він також зауважив, що повністю поділяє і підтримує думку народного депутата від БЮТ Сергія ТЕРЬОХІНА щодо перевірки усіх фігурантів справи на поліграфі. Б.НОВОЖИЛОВ готовий пройти цю процедуру в присутності журналістів і представників громадськості.

“Враховуючи суспільний резонанс цієї жахливої історії, вважаю за доцільне залучити до пошуку істини міжнародних авторитетних фахівців, репутація яких не викличе жодних зауважень”, заявив гендиректор МДЦ «Артек».

Як повідомляв УНІАН 18 жовтня з посиланням на прес-службу «Артеку», Б.НОВОЖИЛОВА було госпіталізовано до однієї з лікарень Києва. «За останні три роки Б. НОВОЖИЛОВ переніс один інфаркт та два гострі серцеві напади», - зазначили у прес-службі МДЦ «Артек».