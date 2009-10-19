Утікача з ізолятора спіймали в садочку з ножем

У Черкаській області затримано втікача з ізолятора тимчасового утримання.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Відділі зв`язків з громадськістю ГУ МВС України в Черкаській області, під час прогулянки в ІТУ Христинівського райвідділу ГУМВС у Черкаській області він віджав спиною грати і втік.

26-річний уродженець Туркменістану уже був раніше засуджений за нанесення тяжких тілесних ушкоджень, розбій та зґвалтування.

На пошуки втікача було задіяно близько 100 працівників Уманського міськвідділу міліції, Уманського райвідділу, Христинівського райвідділу міліції та екіпажі ДАІ.

Також правоохоронці звернулись по допомогу до ЗМІ - надали прикмети рецидивіста та його фотографію. Невдовзі від громадян надійшла інформація про ймовірне місцезнаходження особи.

Правоохоронці оточили садок, де ховався озброєний ножем втікач, і затримали його. Громадяни, які надали інформацію про місцезнаходження зловмисника, отримають грошову винагороду.