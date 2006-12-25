Із завтрашнього дня обіцяють безпроблемну реєстрацію автомобілів

Із завтрашнього дня відновлять роботу всі Міжрайонні реєстраційно-екзаменаційні відділи (МРЕО) в Києві. Про це повідомив начальник відділення профілактичної роботи УГАИ МВС України в м. Києві Євгеній Кравец.

Роботу столичних МРЕО було призупинено на початку грудняу зв`язку з впровадженням нової програми, яка, по словах Кравца, є «захищенішою, більш оперативною, більш сучасною». «У цю програму включені і всілякі бази. Ця програма більш модернізована», - відзначив начальник відділення профілактичної роботи УГАИ МВС України в м. Києві, повідомляє Обкомз посиланням на Лігу.

«Випробування закінчені. Із завтрашнього дня всі МРЕО працюватимуть», - підкреслив Кравец.