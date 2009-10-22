Антимонопольна служба Росії порушила справу проти Газпрому

Федеральна антимонопольна служба (ФАС) Росії порушила справу щодо ВАТ «Газпром» за ознаками порушення закону про захист конкуренції при відмові в доступі до його газотранспортної системи (ГТС) і підозрює холдинг у зловживанні домінуючим становищем.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ФАС Росії.

Згідно з повідомленням, підставою для порушення справи послужила заява ТОВ «ГазЕнерго-Альянс». На думку заявника, «Газпром» необгрунтовано відмовив йому в доступі до його газотранспортної системи.

Відзначимо, ВАТ «Газпром» включено в Реєстр господарюючих суб`єктів, які мають на ринку певного товару частку більш як 35%, з товарної групи «транспортування газу трубопроводами» з часткою більш як 65% у межах Російської Федерації.

ФАС Росії вбачає в діях ВАТ «Газпром» ознаки порушення антимонопольного законодавства, які проявилися в затримці розгляду заявок ТОВ «ГазЕнерго-Альянс», на короткостроковий доступ до ГТС «Газпрому» й ухилення від укладення договору транспортування газу за наявності можливостей його транспортування.

ФАС Росії також підозрює компанію в створенні перешкод для доступу ТОВ «ГазЕнерго-Альянс» на ринок газу і послуг з його транспортування у Тверській, Ленінградській областях, Республіці Карелія, Санкт-Петербурзі, а також у створенні дискримінаційних умов, що ставлять ТОВ «ГазЕнерго-Альянс» у нерівне становище з іншими газопостачальними організаціями, зокрема афільованими з ВАТ «Газпром».