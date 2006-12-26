Пинзеник: влада нанесла нищівний удар по інвестиціях

Нищівним ударом по інвестиціях назвав екс-міністр фінансів, лідер ПРП Віктор ПИНЗЕНИК ухвалення закону, що продовжує мораторій на продаж землі сільськогосподарського призначення до 1 січня 2008 року.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі партії «Реформи і порядок».

«Чинна влада проголосувала зміни до Земельного кодексу, якими не лише продовжила мораторій на купівлю-продаж землі, але й заборонила зміну цільового призначення використання земельних ділянок, наприклад, переведення із режиму сільськогосподарського призначення в інший і навпаки», - зазначив екс-міністр фінансів. Він наголосив, що «така норма зупиняє будь-які інвестиції в українську економіку, оскільки майже кожна інвестиційна пропозиція зіштовхується з потребою зміни цільового призначення землі, в яку планується вкласти кошти, а з нового року така зміна стає неможливою».

Внаслідок цього, підкреслив В.ПИНЗЕНИК, стає неможливим житлове будівництво, якщо воно потребує зміни цільового призначення. Це заблокує будівництво насамперед у сільській місцевості. «Перешкоди у розвитку будівельного сектору вкрай негативно вплинуть в цілому на динаміку економічного зростання, адже за результатами поточного року найбільш високі темпи зростання серед виробничих галузей демонструє саме будівництво», - наголосив екс-міністр фінансів.

В.ПИНЗЕНИК також відзначив ще один надзвичайно небезпечний «риф» прийнятого закону – «грубе втручання у права приватної власності, що є тривожним сигналом зміни ринкових орієнтирів економічної політики влади». «Прийнятою в законі забороною внесення права на земельну частку до статутних фондів господарських товариств введено «унікальний» український феномен права приватної власності – заборонено можливість розпоряджатися своєю власністю», - наголосив екс-міністр фінансів.

«Заяви уряду про інвестиційно-інноваційну модель розвитку економіки вже не вперше виявляються демагогією і вщент розбиваються об такі рішення, що говорять самі за себе, демонструючи справжнє обличчя і наміри цієї влади», - вважає В.ПИНЗЕНИК.

Як повідомляв УНІАН, 19 грудня Верховна Рада України ухвалила закон «Про внесення змін до Земельного кодексу України».

Згідно з законом, до 1 січня 2008 року забороняється внесення права на земельну частку до статутних фондів господарських товариств.

Крім того, до 1 січня 2008 року не допускається купівля-продаж земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності, крім вилучення викупу їх для суспільних потреб.

Купівля-продаж або іншим способом відчуження земельних ділянок та земельних часток запроваджується з 1 січня 2008 року за умови набрання чинності законів України про державний земельний кадастр та про ринок земель, визначивши особливості обігу земель держаної та комунальної власності і земель товарного сільськогосподарського виробництва.

Угоди, які будуть укладені під час заборони на купівлю-продаж, будуть недійсними.