Гриценко: 17 років для жінок - вік шлюбний, а не шкільний

Народний депутат, ймовірний кандидат у президенти Анатолій ГРИЦЕНКО пропонує Верховній Раді ухвалити законопроект, який передбачає повернення до десятирічного строку здобуття загальної середньої освіти.

Про це йдеться у відповідному проекті закону, зареєстрованому у Верховній Раді.

У пояснювальній записці до законопроекту зазначено, що в сучасному постіндустріальному інформаційному суспільстві 12-річний термін для здобуття загальної середньої освіти видається невиправдано затягнутим.

Депутат вважає, що скорочення терміну навчання у загальній середній школі дасть змогу учнівській молоді швидше включитись у систему спеціалізованого навчання - від професійно-технічних навчальних закладів до вищих. “Варто також відзначити, що згідно зі статтею 22 Сімейного кодексу України, 17 років для жінок - це вік шлюбний, а не школярський”, - нагадує депутат. Крім цього, за його задумом, зменшення кількості навчальних годин у середній школі дозволить підвищити оплату праці вчителів за одну навчальну годину у межах одних і тих же бюджетних асигнувань.

Запропонований А.ГРИЦЕНКОМ законопроект передбачає:

1) зарахування учнів до загальноосвітніх навчальних закладів здійснюватиметься, як правило, не з шести років, як це має місце зараз, а з - семи;

2) термін навчання для здобуття повної загальної середньої освіти у загальноосвітніх навчальних закладах скоротиться з 12 до 10 років: 3 роки (1-3 класи) - у загальноосвітніх навчальних закладах I ступеня, 5 років (4-8 класи) - у загальноосвітніх навчальних закладах IІ ступеня, 2 роки (9-10 класи) - у загальноосвітніх навчальних закладах IІІ ступеня.