У Києві вибухнув газ

Сьогодні у Києві внаслідок вибуху газу в квартирі постраждали двоє осіб.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в Києві, вибух газу стався в квартирі на 5-му поверсі 5-поверхового житлового будинку за адресою: проспект Возз’єднання, 26/2 (Дніпровський район).

Постраждалих – 31-річного чоловіка та 12-річного хлопця - з опіками госпіталізовано до лікарні.

На кухні квартири вибиті віконні шибки, частково пошкоджені меблі. Пожежі внаслідок вибуху не сталося.

За попередніми даними, чоловік спробував самостійно замінити газовий вентиль на кухні та використовував при цьому спеціальний фен для того, щоб розігріти та зняти фарбу з газового патрубку. Порушення правил експлуатації газового обладнання призвело до вибуху.