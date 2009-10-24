До гендиректора Артеку приставили охорону

До генерального директора Міжнародного дитячого центру «Артек» Бориса НОВОЖИЛОВА в лікарні в Києві приставлена охорона Міністерства внутрішніх справ.

Про це заявила у коментарі УНІАН прес-секретар гендиректора Людмила ЛОЗОВА.

Наскільки мені відомо, це зроблено у зв`язку з можливими загрозами для його (Б.НОВОЖИЛОВА) життя, - сказала Л.ЛОЗОВА.

За даними прес-секретаря, охорона була виставлена учора ввечері. Цього дня Б.НОВОЖИЛОВ після інтенсивної терапії був переведений з реанімаційного відділення у звичайну палату.

За словами Л.ЛОЗОВОЇ, охорону здійснюють два співробітники МВС у цивільному одязі.

«Зі слів генерального директора ми знаємо, що це представники МВС. Коли вони зайшли до генерального директора, вони показали йому постанову і документи», - повідомила прес-секретар Б.НОВОЖИЛОВА.

Офіційного коментарю МВС з даного приводу агентство поки немає.

Як повідомлялося, Б.НОВОЖИЛОВ був госпіталізований 18 жовтня після того, як правоохоронні органи в ході розслідування кримінальної справи про можливе розбещення неповнолітніх в "Артеку" почали обшукувати квартири родичів гендиректора у Києві.

За словами Л.ЛОЗОВОЇ, за останні три роки у Б.НОВОЖИЛОВА вже був інфаркт, і він двічі переніс гострі серцеві напади.