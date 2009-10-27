У Севастополі ліквідували радянську якірну міну 1926 року
22:30, 27 жовтня 2009Суспільство
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Повідомляє ГУ МНС
У Гагарінському районі Севастополя піротехніки МНС сьогодні ліквідували 800-кілограмову морську якірну міну, знайдену на глибині 1 метра та на відстані близько 15 метрів від берега міського пляжу «Парк Перемоги».
Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління МНС у місті Севастополі, за підрахунками фахівців МНС, чергова знахідка - радянська міна зразка 1926 року - при вибуху здатна уразити гідроударною хвилею на відстані до 1575 метрів, а радіус максимальної дальності розльоту окремих шматків грунту та уламків міни досягає 500 м.
Враховуючи всі показники небезпеки, найдоцільнішим способом ліквідації боєприпасу було обрано підрив міни на місці виявлення.
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