У Севастополі ліквідували радянську якірну міну 1926 року

У Гагарінському районі Севастополя піротехніки МНС сьогодні ліквідували 800-кілограмову морську якірну міну, знайдену на глибині 1 метра та на відстані близько 15 метрів від берега міського пляжу «Парк Перемоги».

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Головного управління МНС у місті Севастополі, за підрахунками фахівців МНС, чергова знахідка - радянська міна зразка 1926 року - при вибуху здатна уразити гідроударною хвилею на відстані до 1575 метрів, а радіус максимальної дальності розльоту окремих шматків грунту та уламків міни досягає 500 м.

Враховуючи всі показники небезпеки, найдоцільнішим способом ліквідації боєприпасу було обрано підрив міни на місці виявлення.