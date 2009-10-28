Міжбанківський день гривня закінчила переможницею

Сьогодні на українському міжбанківському ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,1630/8,2170 грн./дол., на 12:00 ціни піднялися до 8,1630/8,1760 грн./дол. На час закриття торгів цінові рівні знизилися – 8,1520/8,1745 грн./дол.

Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

О 15:30 Національний банк України вийшов на ринок з продажем на аукціоні з валютної пари долар-гривня з ціною відсікання 8,1 грн./дол.

На час закриття торгів на рублевому ринку ціни досягли рівня 0,2787/0,2795 грн./рубль. У Росії курс долар-рубль виріс і становить 29,2875 рублів за долар (+0,1125).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,4760/1,4840 дол./євро. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 12,0975/12,1790 грн./євро, на 12:00 ціни пішли вниз – 12,0655/12,0880 грн./євро. На час закриття торгів цінові показники з євро-гривні встановилися на рівні 12,0430/12,0790 грн./євро.