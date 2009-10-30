Гриценко: російський газ обійшовся б кримчанам вдвічі дорожче

Голова Верховної Ради АРК Анатолій ГРИЦЕНКО вважає, що звернення партії "Союз" до керівництва Росії з проханням розглянути питання про можливість постачання в 2009-2010 роках жителям Криму природного газу за внутрішньоросійськими цінами є "ведмежою послугою" для самих кримчан. Як передає кореспондент УНІАН, про це кримський спікер заявив у коментарі журналістам.

За словами А.ГРИЦЕНКА, сьогодні російський газ для населення в два рази дорожче, ніж той газ, який споживають кримчани. "Ми запитали у наших сусідів-краснодарців, і для порівняння можу сказати, що сьогодні вартість одного кубічного метра російського газу 2 рублі 70 копійок. У перерахунку на українську національну валюту це становить 76 копійок. У нас ті, хто споживають газ в об`ємі до 2,5 тис. куб. м на рік, оплачують його за ціною 48,4 копійки, а це 70% населення Криму. 28% населення, які споживають до 6 тис. куб. м, оплачують по 73 копійки за 1 кубометр, і лише 2%, які споживають до 12 тис., оплачують по 1,5 гривні, а більш як 12 тис. куб. м - 1,8 грн. Якщо партія "Союз" поставила завдання, щоб кримчани платили в два рази більше, тоді, звичайно, потрібно звернутися до російського керівництва, щоб Росія поставляла цей газ", - заявив кримський спікер.

Крім того, він висловив здивування, "чому в партії "Союз", не здійснивши економічних розрахунків, вирішили зробити політичні заяви". "Звичайно, напередодні виборчої кампанії партії, яка сиплеться на очах і від неї залишаються тільки останки, хотілося б якось заявити про себе через такі популярні або непопулярні звернення до Російської Федерації. Економіка говорить абсолютно про інше", - наголосив А.ГРИЦЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, партія "Союз" закликала керівництво Росії розглянути питання про можливість постачання в 2009-2010 роках жителям Криму природного газу за внутрішньоросійськими цінами, що "дозволить уникнути комунальної катастрофи в Криму".