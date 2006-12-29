Харківські лікарі зреагували на звинувачення Бі-Бі-Сі

Колектив лікарів Харківського пологового будинку №6 категорично спростовує звинувачення в торгівлі дітьми.

Як передає кореспондент УНІАН, позиція лікарів пологового будинку №6, які протягом останніх років зазнають цих звинувачень, міститься у заяві, опублікованій на веб-сайті Харківської міської ради.

«Колектив лікарів Харківського міського пологового будинку №6 категорично заперечує розміщені в ЗМІ звинувачення на свою адресу в торгівлі новонародженими дітьми для незаконного всиновлення, а також у вбивствах новонароджених для забору органів для трансплантації та у використанні новонароджених дітей як джерела стовбурових клітин», - йдеться в заяві.

«Громадська організація, від імені якої ці жахливі заяви потрапляють до ефіру, - пишуть лікарі, - посилається лише на підозри, припущення, думки, висновки, передчуття окремих осіб. Звертає увагу, що численні «викривальні» заяви не підтверджуються жодним фактом!»

Медики заявляють, що «доказів причетності лікарів Харківського пологового будинку №6 до махінацій і злочинів з новонародженими дітьми не встановлено численними перевірками, комісіями різних рівнів, розслідуваннями правоохоронних органів. Співробітники пологового будинку не брали ні прямої, ні опосередкованої участі в розробках проблеми стовбурових клітин чи їх практичному використанні».

«За своїм змістом вище зазначені заяви, - стверджують лікарі, - є абсолютно безглуздими, дикими і вищою мірою аморальними».

Вони сподіваються, що «черговий вал цього брудного скандалу, який розгорнувся останнім часом і сформував Харкову, Україні вкрай негативну репутацію міжнародного злочинця, викличе належну реакцію в органах, відповідальних за національну безпеку, у представників влади в державі і дозволить дати відповіді суспільству на такі питання:

«Чому Генеральна прокуратура досі не визначилася і не завершила справ, ініційованих певними колами діячів у державі та за її межами?».

«Допоки будуть лунати в ефірі безпідставні звинувачення на адресу пологового будинку №6 і таким чином руйнуватиметься громадська свідомість шляхом спланованого доведення громадян до порушень психічного самопочуття?».

«Чиї замовлення виконуються у такий жахливий спосіб і за чиї шалені кошти фінансується ця ганебна кампанія?».

Лікарі вимагають відповідей на ці запитання, «оскільки порушені права лікарів, працівників пологового будинку №6, усієї сфери пологової допомоги України, а також права вагітних жінок і майбутніх дітей на безпечні умови при отриманні медичної допомоги, адже навіть припущення про можливість існування підстав цього скандалу несе значну суспільну небезпеку».

Як повідомляв УНІАН, нещодавно британська корпорація Бі-Бі-Сі оприлюднила відеозаписи, які дають підстави припускати, що в одному з Харківських пологових будинків убивали здорових новонароджених дітей з метою отримання ствовбурових клітин для подальшого продажу. В 2005 р. про зникнення немовлят в українських пологових будинках писала німецька преса.

Головний лікар пологового будинку №6 Лариса НАЗАРЕНКО в інтерв’ю УНІАН неодноразово спростовувала звинувачення стосовно зникнення дітей. За її словами, всі перевірки, які проводилися, зокрема, обласною прокуратурою, Міністерством охорони здоров’я України, не виявили жодних фактів. А всі повідомлення останнього часу, сказала сьогодні Л.НАЗАРЕНКО, «нічого нового не додали до тих жахливих звинувачень та інсинуацій».

Директор Інституту проблем кріобіології і кріомедицини НАНУ Валентин ГРИЩЕНКО заявив 21 грудня на науково-практичній конференції у Харкові, що інформація в британській пресі спрямована на те, щоб сформувати негативну громадську думку і таким чином загальмувати наукові розробки в його Інституті, який є провідним у даній галузі медицини. «Науковці Англії стурбовані успіхами Інституту проблем кріобіології та кріомедицини у сфері біотехнологій, вони наші конкуренти», - заявив В.ГРИЩЕНКО. «Такі інформації, - сказав він, - не роблять честі науці». Директор ІПКіК звернув увагу, зокрема, на твердження в публікаціях, що у новонароджених беруть органи та стовбурові клітини. Органи новонароджених, пояснив академік, дуже маленькі, і їх не можна пересадити, а стовбурові клітини у немовлят значно менші, ніж в інших джерелах, які значно легше використовувати. «Ініціатори публікацій хочуть, що ми припинили розробки. До речі, - передає слова В.ГРИЩЕНКА місцеве інформагентство «Status quo», - з 6-м пологовим будинком у Харкові ми зв’язків не маємо, але там не було випадків, які описують».