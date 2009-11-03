Хто спробував убити головного санлікаря залізниці?

00:48, 03 листопада 2009
Суспільство
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Міліція розкрила замах

Працівники карного розшуку столичної міліції розкрили замах на вбивство в березні цього року Головного санітарного лікаря залізничного транспорту України Романа МАКОМЕЛИ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив начальник ГУ МВС України в м. Києві Віталій ЯРЕМА.

За його словами, цей злочин було розкрито в рамках розслідування кримінальної справи щодо вбивства у 2006 році тодішнього Головного державного санітарного лікаря залізничного транспорту Василя Анашкіна. Встановлено, що троє затриманих за вбивство В.Анашкіна причетні до замаху на вбивство в березні цього року Р.МАКОМЕЛИ.

В.ЯРЕМА повідомив, що також затримано організатора цих злочинів - директора комерційної структури, яка надавала послуги "Укразалізниці" з санобробки рухомого складу. Як зазначив В.ЯРЕМА, саме цей чоловік надав виконавцям вбивства В.Анашкіна пістолет "Вальтер" і гранату РГД-5 для усунення Р.МАКОМЕЛИ.

"Їхні покази підтверджуються відтворенням на місцях скоєних злочинів та іншими слідчими діями та зібраними доказами", - сказав В.ЯРЕМА. При цьому він зауважив, що "якби заступник Р.МАКОМЕЛИ не викинув гранату, яка застряла між рамами вікна, жертвами стали б сім осіб, які були присутні тоді на нараді".

Водночас він пояснив, що мотивами вчинення обох злочинів були наміри і В.Анашкіна, і Р.МАКОМЕЛИ з метою оптимізації коштів позбавити комерційні структури можливості дезінфекції вагонів і повернути цю функцію СЕС "Укразалізниці", як було раніше, оскільки деякі із таких фірм отримують з держбюджету до 100 млн. грн. на рік.

Як повідомляв УНІАН, вбивство В.Анашкіна було скоєне 29 березня 2006 року на проспекті Григоренка у Києві. Тоді група невідомих із застосуванням вогнепальної зброї застрелила В.Анашкіна, 1949 року народження. За фактом вбивства прокуратурою Дарницького району Києва було порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України. У результаті комплексу оперативно-розшукових заходів затримано трьох харків’ян 1982-1973 р.н., двоє з яких – керівники товариства з обмеженою відповідальністю. У них було виявлено і вилучено знаряддя вбивства - пістолет "Вальтер".

11 березня 2009 року невідомий кинув гранату у будівлю Державної санітарно-епідеміологічної станції на залізничному транспорті (підпорядковується Міністерству охорони здоров`я), внаслідок чого 7 чоловік були поранені.

За фактом вибуху порушено кримінальну справу за ст. 15 (замах на злочин) та ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

 

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