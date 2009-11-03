У Болгарії оголосили епідемію грипу А/H1N1

У Болгарії високопатогенний грип зафіксований у 100 тисяч чоловік, оголошена епідемія.

Нові випадки свинячого грипу відмічені в болгарських Ямболі, Бургасі, Стара-Загорі, Ловечі і Габрово. У Ямболі і Бургасі закриті всі школи, жителям роздають захисні маски. Всі культурні заходи в країні скасовані. Напередодні від хвороби померла 30-річна жінка із Стара-Загори, зазначає NEWSru.

У сусідній Сербії нові випадки зараження вірусом А/H1N1 відмічені в Белграді, Крагуєвці, Піроті і Панчево. У більшості випадків хворіють школярі.

У Хорватії зафіксовано 1 тис. 104 випадків хвороби, найбільш сильні осередки епідемії - в Загребі і Спліті. Очікується, що кількість хворих у країні дійде до 100 тис. чоловік.