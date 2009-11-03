На завтра синоптики обіцяють сніг

На середу, 4 листопада, в Україні прогнозують невеликий сніг.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, завтра буде хмарно з проясненнями. У західних, східних областях пройде невеликий сніг та мокрий сніг, вдень у південній частині - мокрий сніг з переходом у дощ; на решті території без істотних опадів. Вітер південно-східний, східний, 7-12 м/с, у західних областях та південній частині місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі становитиме 2-7° морозу, в Карпатах - до 10° морозу, на Закарпатті та узбережжі морів - місцями 0-5° тепла; вдень - від 1° морозу до 4° тепла, у південних областях та на крайньому заході країни - 2-7° тепла, в Криму - до 12°.

У Київській області хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер східний, 7-12 м/с. Температура вночі - 2-7° морозу, вдень - від 1° морозу до 4° тепла.

По м. Києву хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер східний, 7-12 м/с. Температура вночі - 3-5° морозу, вдень - 0-2° тепла.