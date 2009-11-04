Тимошенко: ми не можемо покладатися на приватні аптеки

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО доручила Міністерству фінансів, Міністерству охорони здоров’я, Міністерству економіки та Міністерству промисловості протягом тижня розробити стратегічну програму зі створення державної мережі аптек.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні на селекторній нараді з керівниками регіонів з питань запобігання поширенню інфекційних захворювань.

«Необхідно розпочати підготовку стратегічного документу про утворення державної інтервенційної системи аптечних мереж, які будуть розташовані на територіях поліклінік, лікарень, лікувальних закладів державної форми власності», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, такий документ наступного тижня має бути розроблений та внесений на розгляд Кабінету міністрів. «Я просила би, щоб така програма була розрахована по фінансам, по термінам, по обіговим коштам, які можуть бути задіяні. Також я просила би, щоб й голови обласних держадміністрацій та мери міст були задіяні в цій програмі», - сказала вона.

Прем’єр-міністр додала, що, згідно із програмою, на території лікувального закладу спеціальне приміщення виділятиметься під аптеку, яка забезпечуватиметься необхідними ліками, обладнанням. «Не більше 100 препаратів, які мусять бути постійно в тих аптеках по регульованим цінам. Ми не можемо покладатися на приватні аптеки», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО