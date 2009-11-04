У Тернополі закрили ринки

У Тернополі тимчасово припинено роботу промислових ринків. Як повідомили кореспонденту УНІАН в прес-службі міської ради, відповідне рішення прийняв міськвиконком враховуючи рішення позачергового засідання державної надзвичайної протиепідемічної комісії при обласній державній адміністрації, а також рішення надзвичайної протиепідемічної комісії Тернополя. Також виконком прийняв рішення запобігати виникненню стихійної торгівлі в Тернополі. Контроль за виконанням даного рішення покладено на заступника міського голови з соціальних питань Романа ЛЕГКОГО та начальника міськвідділу міліції Михайла ДЕНИСОВСЬКОГО.

У свою чергу державна надзвичайна протиепідемічна комісія при облдержадміністрації окрім рекомендації тимчасово припинити роботу ринків промислової групи товарів та заборонити роботу всіх стихійних ринків в населених пунктах області, доручила забезпечити дезрежим на ринках продовольчої групи товарів.

Також доручено запровадити посилений протиепідемічний режим на автовокзалах та автостанціях, при перевезеннях пасажирів, забезпечити в достатній кількості засобами індивідуального захисту (марлевими пов’язками, гумовими рукавичками, респіраторами тощо) водіїв транспортних засобів, обслуговуючий персонал автовокзалів і автостанцій та їх обов’язкове застосування в період робочого часу.

Крім того, в салонах транспортних засобів перед відправленням в рейс, повернення з рейсу та періодично в приміщеннях автовокзалів і автостанцій працівників зобов’язано проводити дезінфекційні заходи.

Також дано доручення опрацювати порядок взаємодії персоналу автовокзалів та автостанцій з лікарськими установами, у разі виявлення підозри на захворювання грипом як серед пасажирів, так і серед обслуговуючого персоналу.