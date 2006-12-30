У Польщі Новий рік можна зустріти в спеціальному поїзді
19:19, 30 грудня 2006Суспільство
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Танцмайданчик під стукіт коліс
У Польщі новорічну ніч можна провести в спеціальному поїзді на балу. Розважальну акцію організовує Краківське товариство любителів залізниці.
31 грудня потяг виїде з Кракова до містечка Влощово і на ранок 1 січня повернеться назад.
За словами голови Краківського товариства любителів залізниці Марцина Лісовського (Marcin Lisowski), всі квитки вже розпродані, а в новорічній вечірці братимуть участь 150 осіб.
"У вагонах будуть зняті сидіння, і потяг перетвориться на великий танцювальний зал", - пояснив Лісовській.
Організатор незвичайної вечірки повідомив, що це буде "вже третя новорічна ніч в поїзді".
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