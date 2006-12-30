Ющенко про війну з Януковичем і специфічну політику Росії

Президент України Віктор ЮЩЕНКО констатує початок знаходження порозуміння між президентом, парламентом і урядом.

Про це він сказав в підсумковому інтерв’ю телеканалу «Інтер».

Зокрема, відповідаючи на запитання, чи можна говорити про завершення «холодної війни» з Кабінетом міністрів після призначення Юрія ПАВЛЕНКА і Павла КАЧУРА головами обласних державних адміністрацій, В.ЮЩЕНКО зазначив: «В яійсь мірі, так. Я не скажу, що це достеменно кінцева ознака».

Глава держави зауважив, що після внесення змін до Конституції, між Секретаріатом Президента і Кабінетом міністрів не було документа, в тому числі закону, який би регулював їхні стосунки, що у свою чергу, ускладнювало співпрацю між трьома гілками влади.

«Це є першим свідченням того, що парламент, Президент і уряд починають знаходити формат співпраці», - наголосив В.ЮЩЕНКО, коментуючи призначення Ю.ПАВЛЕНКА і П.КАЧУРА.

Щодо підсумків 2006 року, Президент підкреслив, що політикум починає звикати до політичної конкуренції. Зокрема, В.ЮЩЕНКО навів приклад з проведення в Україні «чесних і демократичних виборів». «Не важливо, який їхній результат. Це люди обирають. Хтось може розчаровуватися, хтось може пишатися виборами з точки зору досягнень тієї чи іншої політичної сили, але для нації головне досягнення, що ми маємо можливість вільного вибору», - підкреслив Президент, додавши, що це - «фундаментальне досягнення» України.

Серед інших досягнень Глава держави назвав здобуття Україною статусу держави з ринковою економікою і завершення процесу підготовки вступу до Світової організації торгівлі. Президент вірить, що Україна стане наступним, 151-м членом СОТ.

Відповідаючи на запитання про стосунки України з Росією, В.ЮЩЕНКО наголосив на незмінності європейського курсу нашої держави. Він нагадав, що Україна в 2006 році підписала велику угоду про співробітництво, яка «говорить і про перспективу членства в ЄС». За словами В.ЮЩЕНКА, це «знакова, стратегічна вісь» для зовнішньої політики України.

Щодо Росії, то за оцінкою В.ЮЩЕНКА, ця держава проводить «специфічну зовнішню політику і вона специфічна не тільки стосовно України». «Вона не менш специфічна для Німеччини, Франції, Польщі чи для Білорусії, чи Молдови. Це завжди була непроста політика. Це не завжди політика з одним знаком. І тому ми вийшли на ідею формування двосторонньої комісії Путін-Ющенко», - сказав він.

За словами В.ЮЩЕНКА, мета цієї комісії – вирішувати всі політичні питання і стратегічні питання для двосторонніх відносин.