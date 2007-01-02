Харківський театр опери і балету відновив роботу після пожежі

18:34, 02 січня 2007
Суспільство
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Зірваного Лускунчика покажуть за кілька днів

Харківський академічний театр опери і балету ім. М.Лисенка повністю відновив роботу після невеликого загорання на сцені головної зали, яке сталося під час дитячої вистави «Лускунчик» у суботу, 30 грудня.

Як повідомив кореспонденту УНІАН директор і художній керівник ХАТОБу Георгій СЕЛІХОВ, пожежі як такої не було – загорілася куліса, яку завдяки спрацюванню протипожежної системи та професійним діям працівників театру було погашено за три хвилини.

За його словами, сцена та електричне обладнання не постраждали, що дало можливість у якнайкоротші терміни відновити робочий процес.

«Сьогодні діти вже дивилися планову виставу «Сім чарівників та один Хрю», - сказав Г.СЕЛІХОВ, - а пропущений «Лускунчик» перенесено, і його можна буде подивитися за кілька днів».

Говорячи про причини загоряння, керівник театру сказав, що розслідування ще не завершене, але підпал він виключає.

 

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