Слідчі з`ясували обставини вибуху біля ресторану “Дніпровський” у Києві

16:46, 03 січня 2007
Суспільство
1170

Зловмисник підірвався на власній вибухівці

Чоловік, який загинув напередодні Нового року внаслідок вибуху біля ресторану “Дніпровський” у Києві, намагався підкласти вибухівку під службовий автомобіль директора фірми, на якій він працював експедитором близько трьох років тому.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків ГУ МВС України в місті Києві, до таких попередніх висновків дійшло слідство при розслідуванні цієї справи.

За інформацією співробітників ЦГЗ, загиблий 1972 року народження. Наразі встановлено, що в день його загибелі співробітники фірми, в якій він колись працював, святкували Новий рік в зазначеному вище ресторані. Що саме спонукало людину вчинити таким чином, з’ясовується.

За попередніми даними, раніше фірма, в якій він працював, займалася реалізацією продуктів харчування, а зараз фірма працює на ринку нерухомості.

Як повідомили у ЦГЗ, потужність вибухового пристрою становила 150-200 грамів у тротиловому еквіваленті. Слідство у справі триває.

Як повідомляв УНІАН, 29 грудня о 19.45 у Деснянському районі Києва поблизу ресторана “Дніпровський” на вулиці Братиславській, 14-б, внаслідок вибуху невстановленого пристрою загинув чоловік.

Кримінальну справу було порушено за ст. 14 (підготовка до злочинну) та ч.1 ст. 115 (навмисне вбивство) Кримінального кодексу України.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter