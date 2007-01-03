Слідчі з`ясували обставини вибуху біля ресторану “Дніпровський” у Києві

Чоловік, який загинув напередодні Нового року внаслідок вибуху біля ресторану “Дніпровський” у Києві, намагався підкласти вибухівку під службовий автомобіль директора фірми, на якій він працював експедитором близько трьох років тому.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків ГУ МВС України в місті Києві, до таких попередніх висновків дійшло слідство при розслідуванні цієї справи.

За інформацією співробітників ЦГЗ, загиблий 1972 року народження. Наразі встановлено, що в день його загибелі співробітники фірми, в якій він колись працював, святкували Новий рік в зазначеному вище ресторані. Що саме спонукало людину вчинити таким чином, з’ясовується.

За попередніми даними, раніше фірма, в якій він працював, займалася реалізацією продуктів харчування, а зараз фірма працює на ринку нерухомості.

Як повідомили у ЦГЗ, потужність вибухового пристрою становила 150-200 грамів у тротиловому еквіваленті. Слідство у справі триває.

Як повідомляв УНІАН, 29 грудня о 19.45 у Деснянському районі Києва поблизу ресторана “Дніпровський” на вулиці Братиславській, 14-б, внаслідок вибуху невстановленого пристрою загинув чоловік.

Кримінальну справу було порушено за ст. 14 (підготовка до злочинну) та ч.1 ст. 115 (навмисне вбивство) Кримінального кодексу України.