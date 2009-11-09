Словаччина закрила пункт пропуску «Убля» на кордоні з Україною

Словаччина у зв’язку з поширенням епідемії грипу на території України закрила пункт пропуску «Убля (Словаччина) – Малий Березний (Україна)» у Закарпатті.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної прикордонної служби України, зазначивши, що рух у цьому автомобільному пункті пропуску тимчасово припинено з 08.00 8 листопада.

Крім цього, з 3 листопада обмежено рух у пішому порядку українських громадян через пункт пропуску «Велки Сельменці», що розташований навпроти пункту пропуску «Малі Сельменці».

Всі інші пункти пропуску на українсько-словацькому кордоні – «Ужгород», «Чоп» та «Павлове» - працюють у звичайному режимі та спроможні на належному рівні виконувати пропускні операції. Черг у цих пунктах пропуску на даний час немає, підкреслили у Держприкордонслужбі України.