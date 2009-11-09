Курс долара в обмінниках Києва

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 8,16 грн./дол., продають – по 8,23 грн./дол., курс дещо підвищився порівняно з 8 листопада. Про це повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків із купівлі долара коливаються в межах 8,10-8,21 грн./дол., із продажу – в межах 8,18-8,25 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в українських банках знизився на 0,2%, порівняно з 8 листопада, і сьогодні становить 12,14 грн./євро, продажу – підвищився на 0,7% - до 12,34 грн./євро.

Пропозиції банків із купівлі євро коливаються в межах 12,00-12,27 грн./євро, з продажу – в межах 12,23-12,50 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках, порівняно з 8 листопада, знизився на 1,1% і становить у середньому 0,2748 грн./рубль, продажу – підвищився на 0,4% - до 0,2841 грн./рубль.

Пропозиції банків із купівлі російської валюти коливаються в межах 0,24-0,281 грн./рубль, із продажу – в межах 0,281-0,29 грн./рубль.

Середній курс купівлі долара в банках Києва становить 8,15 грн./дол., продажу – 8,23 грн./дол. Курс дещо підвищився відучора.

Пропозиції столичних комерційних банків і пунктів обміну валют із купівлі долара коливаються в межах 8,10-8,17 грн./дол., із продажу – в межах 8,18-8,30 грн./дол.

Середній курс купівлі євро в банках Києва не змінився порівняно з 8 листопада і становить 12,16 грн./євро, продажу – підвищився на 0,7% - до 12,34 грн./євро.

Пропозиції банків із купівлі євро коливаються в межах 12,10-12,20 грн./євро, з продажу – в межах 12,25-12,50 грн./євро.

Курс купівлі готівкового рубля в комбанках столиці порівняно з 8 листопада знизився на 1,8% – до 0,2719 грн./рубль, продажу – підвищився на 0,8%, до 0,2854 грн./рубль.

Пропозиції банків із купівлі російської валюти коливаються в межах 0,22-0,28 грн./рубль, із продажу – в межах 0,282-0,29 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Укрсоцбанк»: долар США – 8,10/8,25 грн., євро – 12,10/12,40 грн., рубль – 0,22/0,29 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 8,10/8,30 грн., євро – 11,85/12,55 грн., рубль – 0,26/0,29 грн.

«Укргазбанк»: долар США – 8,15/8,21 грн., євро – 12,05/12,25 грн., рубль – 0,281/0,285 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогоднішній день, 9 листопада, становить: гривні до долара США – 7,993, до євро – 11,879197, до російського рубля – 0,27547.