Литвин: план співпраці з МВФ нікому б не сподобався

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає, що Україна має розраховувати на власні сили, а не на чергову позику від міжнародних фінансових інституцій.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВР, в інтерв`ю журналістам після відвідання Луганського електромашинобудівного заводу, відповідаючи на запитання щодо перспектив отримання четвертого траншу Міжнародного валютного фонду, В.ЛИТВИН зазначив: «Треба зрозуміти, що цього траншу Україна не має, і потрібно думати, як організувати наше життя за нинішніх обставин».

«Очевидно, треба врахувати, що рано чи пізно борги доведеться віддавати. Наступного року нам треба буде повертати борги на суму, яка дорівнює фінансуванню освіти, медицини і Збройних Сил», - сказав він, наголосивши, що «ця сума непідйомна для України, країні треба навчитися жити власними можливостями».

При цьому В.ЛИТВИН зауважив, що «Україна вже втягнута у співпрацю з МВФ, і меморандум, який підписали Президент, прем`єр-міністр, керівник Нацбанку, виконувач обов`язків міністра фінансів і який досі не оприлюднений, не сподобався би значною мірою абсолютній більшості людей». Окрім цього, зазначив керівник парламенту, «необхідно розуміти, що надаючи позики, МВФ бере під свій контроль українську економіку».

«Нам треба приймати рішення з урахуванням цього і перейматися не тим, дадуть чи не дадуть черговий транш, а що зробити, аби такі виробництва, як Луганський електромашинобудівний завод, мали замовлення, збільшували виробництво продукції, знаходили відповідну підтримку держави бодай у частині своєчасного відшкодування ПДВ», - сказав В.ЛИТВИН.