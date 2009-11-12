У Криму оголосили штормове попередження

У Автономній Республіці Крим оголошено штормове попередження на 12 листопада.

Про це кореспондента УНІАН повідомили у прес-службі Головного управління Міністерства з надзвичайних ситуацій України в АРК.

Згідно з повідомленням, 12 листопада у другій половині дня на території Криму очікуються сильні дощі, туман. Температура повітря вночі 7-9 градусів тепла, вдень - 16-18 градусів, східний вітер швидкістю 7-12 м/с.