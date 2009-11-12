Завтра в Україні буде тепла дощова погода.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, 13 листопада по Україні хмарна погода з проясненнями. Місцями невеликий дощ, в Карпатах - з мокрим снігом, у східній частині, Криму та Приазов`ї вранці та вдень помірні дощі. У східній частині вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-східний з переходом на північно-західний, 5-10м/с. Температура вночі становитиме 2-7° тепла, у Криму та Приазов`ї - 8-11°, вдень - 4-9° тепла, у південній частині - 10-15°.

У Київській області вночі без опадів, вранці та вдень місцями невеликий дощ. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі - 2-7° тепла, вдень - 4-9°.

У Києві хмарна погода з проясненнями. Без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі - 3-5° тепла, вдень - 6-8°.